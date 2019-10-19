Караваев: не думал, что Дзюба отдаст мне пас в моменте с голом

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился эмоциями от дебютного гола за клуб и победы в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (6:1).



«Отличный матч получился, положительные эмоции и от гола, и от победы. Выиграли заслуженно. Не думал, что Дзюба отдаст пас в моменте с моим голом, но получился великолепный пас и оставалось только в ворота попасть. Мы готовились, провели отличный матч, не дали ничего создать сопернику», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



«Зенит», набрав 29 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ и уступает лидеру первенства, «Локомотиву», по дополнительным показателям. «Ростов» (26) — четвёртый. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Ростову» рано замахиваться на золото. Дзюба уничтожил команду Карпина В матче лидеров РПЛ «Зенит» разгромил «Ростов». Сергей Семак тактически переиграл Валерия Карпина.