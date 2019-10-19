Караваев: не думал, что Дзюба отдаст мне пас в моменте с голом

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился эмоциями от дебютного гола за клуб и победы в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (6:1).
«Отличный матч получился, положительные эмоции и от гола, и от победы. Выиграли заслуженно. Не думал, что Дзюба отдаст пас в моменте с моим голом, но получился великолепный пас и оставалось только в ворота попасть. Мы готовились, провели отличный матч, не дали ничего создать сопернику», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Зенит», набрав 29 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ и уступает лидеру первенства, «Локомотиву», по дополнительным показателям. «Ростов» (26) — четвёртый. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 19 октября 2019
-
23:01
-
22:55
-
22:36
-
22:33
-
22:19
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
22:01
-
21:57
-
21:51
-
21:42
-
21:35
-
21:33
-
21:27
-
21:23
-
21:22
-
21:12
-
21:11
-
21:03
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:42
-
20:41
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:23
-
20:16
-
20:09
-
20:04
-
19:58
-
19:55
-
19:52