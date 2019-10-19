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Два красивых гола за две минуты — в обзоре матча «Кристал Пэлас» — «Ман Сити»

Два красивых гола за две минуты — в обзоре матча «Кристал Пэлас» — «Ман Сити»
Футбол / Англия 0

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги встречались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Манкунианцы вышли вперёд на 39-й минуте благодаря точному удару головой в исполнении нападающего Габриэла Жезуса. Спустя всего две минуты «горожане» удвоили преимущество усилиями полузащитника Давида Сильвы.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Манчестер Сити», набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и на пять очков отстаёт от лидера первенства в лице «Ливерпуля», который ещё не провёл матч в этом туре. «Кристал Пэлас» (14) располагается на шестой строчке.

С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь турнира будет доступен после перехода по этой ссылке.

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