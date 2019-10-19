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Миллер и Кокорин отпраздновали победу с игроками «Зенита» в раздевалке. Видео

Миллер и Кокорин отпраздновали победу с игроками «Зенита» в раздевалке. Видео
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» в своём официальном «твиттере» опубликовал видео с эмоциями команды после разгромной победы в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 6:1.

В раздевалку сине-бело-голубых после финального свистка пришёл председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, который лично поздравил каждого футболиста. К празднованию победы присоединился также нападающий Александр Кокорин, по-прежнему не имеющий возможности выходить на поле из-за отказа в регистрации со стороны Российского футбольного союза.

«Зенит», набрав 29 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ и уступает лидеру первенства, «Локомотиву», по дополнительным показателям. «Ростов» (26) — четвёртый. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».

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