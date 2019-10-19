«Лилль» проиграл «Тулузе», «Монпелье» потерпел поражение в матче с «Реймсом»
В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Тулуза» принимала «Лилль». Встреча состоялась в Тулузе на стадионе «Мунисипал» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Тулузы» Яя Саного, отправивший мяч в ворота соперника на 58-й минуте. В середине второго тайма форвард Макс-Ален Градель увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти. В компенсированное время отличился защитник «Лилля» Жозе Фонте.
Результаты других матчей 10-го тура чемпионата Франции
«Реймс» — «Монпелье» — 1:0
«Анже» — «Брест» — 0:1
«Метц» — «Нант» — 1:0
«Ним» — «Амьен» — 1:1.
Турнирную таблицу Лиги 1 сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате». Календарь матчей французского первенства доступен здесь.
Франция - Лига 1. 10-й тур
19 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
2 : 1
Лилль
Лилль
1:0 Саного – 58' 2:0 Градель – 66' (пен) 2:1 Фонте – 90+3'
Франция - Лига 1. 10-й тур
19 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
1 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Абдельхамид – 2'
Франция - Лига 1. 10-й тур
19 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
0 : 1
Брест
Брест
0:1 Кардона – 67'
Франция - Лига 1. 10-й тур
19 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
1 : 0
Нант
Нант
1:0 Диалло – 86'
Удаления: нет / Вагё – 62'
Франция - Лига 1. 10-й тур
19 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Ним
Ним
Окончен
1 : 1
Амьен
Амьен
1:0 Мартинес – 41' 1:1 Калабрези – 90+5'
Соперник «Зенита» по ЛЧ выбрал не того тренера. Его не хотел даже президент
Поклонники «Лиона» создали петицию с требованием уволить Руди Гарсию.
- 20 октября 2019
-
00:19
-
00:12
- 19 октября 2019
-
23:55
-
23:52
-
23:39
-
23:34
-
23:11
-
23:01
-
22:55
-
22:36
-
22:33
-
22:19
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
22:01
-
21:57
-
21:51
-
21:42
-
21:35
-
21:33
-
21:27
-
21:23
-
21:22
-
21:12
-
21:11
-
21:03
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:42
-
20:41
-
20:32
-
20:31
-
20:27
Партнерский контент