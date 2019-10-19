«Лилль» проиграл «Тулузе», «Монпелье» потерпел поражение в матче с «Реймсом»

В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Тулуза» принимала «Лилль». Встреча состоялась в Тулузе на стадионе «Мунисипал» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Тулузы» Яя Саного, отправивший мяч в ворота соперника на 58-й минуте. В середине второго тайма форвард Макс-Ален Градель увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти. В компенсированное время отличился защитник «Лилля» Жозе Фонте.

Результаты других матчей 10-го тура чемпионата Франции

«Реймс» — «Монпелье» — 1:0

«Анже» — «Брест» — 0:1

«Метц» — «Нант» — 1:0

«Ним» — «Амьен» — 1:1.

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