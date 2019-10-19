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«Лилль» проиграл «Тулузе», «Монпелье» потерпел поражение в матче с «Реймсом»

«Лилль» проиграл «Тулузе», «Монпелье» потерпел поражение в матче с «Реймсом»
Футбол / Франция 0

В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Тулуза» принимала «Лилль». Встреча состоялась в Тулузе на стадионе «Мунисипал» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Тулузы» Яя Саного, отправивший мяч в ворота соперника на 58-й минуте. В середине второго тайма форвард Макс-Ален Градель увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти. В компенсированное время отличился защитник «Лилля» Жозе Фонте.

Результаты других матчей 10-го тура чемпионата Франции

«Реймс» — «Монпелье» — 1:0

«Анже» — «Брест» — 0:1

«Метц» — «Нант» — 1:0

«Ним» — «Амьен» — 1:1.

Турнирную таблицу Лиги 1 сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате». Календарь матчей французского первенства доступен здесь.

Франция - Лига 1. 10-й тур
19 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
2 : 1
Лилль
Лилль
1:0 Саного – 58'   2:0 Градель – 66' (пен)   2:1 Фонте – 90+3'
Франция - Лига 1. 10-й тур
19 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
1 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Абдельхамид – 2'
Франция - Лига 1. 10-й тур
19 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
0 : 1
Брест
Брест
0:1 Кардона – 67'
Франция - Лига 1. 10-й тур
19 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
1 : 0
Нант
Нант
1:0 Диалло – 86'
Удаления: нет / Вагё – 62'
Франция - Лига 1. 10-й тур
19 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Ним
Ним
Окончен
1 : 1
Амьен
Амьен
1:0 Мартинес – 41'   1:1 Калабрези – 90+5'
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