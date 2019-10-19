Голы Роналду и Пьянича принесли «Ювентусу» победу в матче с «Болоньей»

В матче 8-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Болонью». Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый гол забил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на 19-й минуте. До перерыва счёт сравнял защитник «Болоньи» Данило Ларанжера, отличившийся с передачи защитника Ибраима Мбайе. На 54-й минуте команду из Турина вывел вперёд хавбек Миралем Пьянич.

Победная серия «Ювентуса» в чемпионате Италии достигла пяти матчей. «Болонья» уже в течение пяти встреч подряд не выигрывает.

«Ювентус», набрав 22 очка, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, «Болонья» (9) занимает 12-е место.

Календарь матчей Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».