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«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче Примеры

«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче Примеры
Футбол / Испания 0

В 9-м туре испанской Примеры «Мальорка» принимала мадридский «Реал». Матч прошёл на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке и завершился со счётом 1:0.

Хозяева вышли вперёд уже на 7-й минуте встречи. Автором гола стал нападающий Жуниор Лаго. Доигрывать матч гостям пришлось в меньшинстве — на 74-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник Альваро Одриосола.

«Реал», потерпев поражение, упустил возможность вернуться на первое место и после девяти туров располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на одно очко. «Мальорка» (7) продолжает находиться в зоне вылета, занимая 18-е место.

С турнирной таблицей чемпионата Испании можно ознакомиться на «Чемпионате».

Испания - Примера. 9-й тур
19 октября 2019, суббота. 22:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лаго – 7'
Удаления: нет / Одриосола – 74'
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