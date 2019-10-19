«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче Примеры

В 9-м туре испанской Примеры «Мальорка» принимала мадридский «Реал». Матч прошёл на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке и завершился со счётом 1:0.



Хозяева вышли вперёд уже на 7-й минуте встречи. Автором гола стал нападающий Жуниор Лаго. Доигрывать матч гостям пришлось в меньшинстве — на 74-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник Альваро Одриосола.



«Реал», потерпев поражение, упустил возможность вернуться на первое место и после девяти туров располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на одно очко. «Мальорка» (7) продолжает находиться в зоне вылета, занимая 18-е место.



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