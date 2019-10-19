«Это магия». Дзюба рассказал, как ему удалось оформить хет-трик и отдать 2 паса

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба дал комментарий после победы со счётом 6:1 в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». 31-летний футболист оформил хет-трик и отдал две результативные передачи.
«3+2 — как я это делаю? Это магия. Так получилось. Прекрасные партнёры, прекрасный матч, прекрасная атмосфера. Просто кайф. Стараемся, работаем, пашем. Выполнили установку. Мне кажется, сегодня был практически идеальный матч в нашем исполнении.
Мы готовились, разбирали «Ростов». Прекрасно понимали, что козырь этой команды — контратаки. Поэтому старались максимально перекрыть им все зоны. Залог в таких матчах — агрессия, выигранные единоборства. Как уже сказал, сегодня мы провели практически идеальную встречу. Все умнички.
Что больше люблю — отдавать или забивать? Трудно сказать. Если честно, и то и то кайфую. Конечно, когда забиваешь, это необъяснимый кайф, но и когда отдаю передачу, получаю удовольствие. Не знаю, 50 на 50, пусть будет так.
Да, я забрал мяч после финального свистка. А как тут не забрать? Такие матчи бывают очень редко, если не раз. Три забить и два отдать — это дорогого стоит, тем более с таким соперником, которого все очень сильно восхваляли и говорили, что будет трудный матч. В принципе, он таким и получился, не бывает лёгких встреч. Просто мы сегодня сыграли практически идеально», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».
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