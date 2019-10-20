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Дзюба: нынешние «Зенит» и сборная — наверное, две лучшие команды в моей карьере

Дзюба: нынешние «Зенит» и сборная — наверное, две лучшие команды в моей карьере
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы со счётом 6:1 в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» рассказал об игре за клуб из Санкт-Петербурга и национальную команду.

«Нынешние «Зенит» и сборная России — это, наверное, две лучшие команды в моей карьере по состоянию и атмосфере. Я безумно горжусь ими, очень люблю их, поэтому просто наслаждаюсь футболом и этим состоянием. Футбольный век очень короток, поэтому надеюсь как можно больше играть, кайфовать и радовать зрителей, ведь футбол — это игра, спектакль. Мы стараемся. Вчера был прекрасный спектакль, и очень приятно сыграть в нём одну из главных ролей.

Идём дальше. Сейчас трудный матч. Мы всё прекрасно знаем. Сейчас всё круто, сейчас все будут говорить, что мы великолепные. Стоит раз оступиться — и нас опять туда. Поэтому я к этому спокойно отношусь, честно. Я уже, наверное, не в том возрасте. Просто хорошо делаем свою работу мы все, поэтому никого выделять не хочется. Мы единая команда, кулак, что в сборной, что здесь. Когда мы это все вместе понимаем — вот это самое важное, и победы будут приходить», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».

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