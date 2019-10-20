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«Витесс» под руководством Слуцкого установил клубный рекорд

«Витесс» под руководством Слуцкого установил клубный рекорд
Футбол / Прочие турниры 0

«Витесс» одержал победу в матче 10-го тура чемпионата Нидерландов с «ВВВ-Венло» (4:0).

Как сообщает Football Oranje, благодаря этому результату подопечные Леонида Слуцкого установили клубный рекорд. Команда набрала в стартовых турах 23 очка, чего ранее ей не удавалось.

Таким образом, российский специалист и его футболисты обошли достижение Рональда Кумана, которому в сезоне-2000/01 удалось набрать с командой 22 очка.

«Витесс», набрав 23 очка, закрепился на третьем месте в турнирной таблице Эредивизии. Команда Слуцкого отстаёт от «Аякса» на три очка и уступает ПСВ по дополнительным показателям. С турнирной таблицей Эредивизии можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей первенства доступно по ссылке.

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