«Витесс» под руководством Слуцкого установил клубный рекорд

«Витесс» одержал победу в матче 10-го тура чемпионата Нидерландов с «ВВВ-Венло» (4:0).



Как сообщает Football Oranje, благодаря этому результату подопечные Леонида Слуцкого установили клубный рекорд. Команда набрала в стартовых турах 23 очка, чего ранее ей не удавалось.



Таким образом, российский специалист и его футболисты обошли достижение Рональда Кумана, которому в сезоне-2000/01 удалось набрать с командой 22 очка.



«Витесс», набрав 23 очка, закрепился на третьем месте в турнирной таблице Эредивизии. Команда Слуцкого отстаёт от «Аякса» на три очка и уступает ПСВ по дополнительным показателям. С турнирной таблицей Эредивизии можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей первенства доступно по ссылке.