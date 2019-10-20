Анчелотти: позвоню Ибрагимовичу и скажу, что мы ждём его в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти с юмором прокомментировал слова нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, который сказал, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в клубе из Неаполя.
Анчелотти и Ибрагимович ранее вместе работали в «Пари Сен-Жермен». Контракт 38-летнего шведа с калифорнийским клубом рассчитан до 31 декабря 2019 года.
«Я позвоню Златану и скажу, что мы его ждём. Испытываю к нему большую привязанность. Я видел, как он забил 29 голов в 30 матчах MLS. После звонка, я дам вам знать, как всё прошло», — приводит слова тренера Football Italia.
«Наполи», набрав 16 очков в 8 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 9-м туре команда Анчелотти на выезде сыграет со СПАЛом. Встреча состоится 27 октября, начало — в 17:00 мск.
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