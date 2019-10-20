В Англии команда ушла с поля из-за расистских выкриков с трибун. Матч отменили

Матч 4-го отборочного раунда Кубка Англии между «Харинги Боро» и «Йовил Таун» был отменён из-за поведения болельщиков, сообщает Sky Sports.



На 64-й минуте, при счёте 1:0 в пользу гостей, темнокожий вратарь хозяев Валери Дуглас Пайетат, являющийся уроженцем Камеруна, услышал расистские выкрики в свой адрес со стороны выездных фанатов. Команда покинула поле, в результате чего матч был отменён. Позднее футболисты вернулись из подтрибунного помещения, чтобы пожать друг другу руки и поблагодарить болельщиков.



Главный тренер «Харинги Боро» Том Лойзу заявил журналистам, что решение об уходе команды с поля принял он. По словам специалиста, фанатов пытались успокоить и призвать к порядку, однако это не принесло плодов.



Ранее готовность покинуть поле в случае проявления расизма на трибунах выразили футболисты сборной Англии.



Англичане снова чудят. Футболисты угрожают уйти с поля из-за расизма Это общее решение сборной Англии.