В Англии команда ушла с поля из-за расистских выкриков с трибун. Матч отменили

Матч 4-го отборочного раунда Кубка Англии между «Харинги Боро» и «Йовил Таун» был отменён из-за поведения болельщиков, сообщает Sky Sports.
На 64-й минуте, при счёте 1:0 в пользу гостей, темнокожий вратарь хозяев Валери Дуглас Пайетат, являющийся уроженцем Камеруна, услышал расистские выкрики в свой адрес со стороны выездных фанатов. Команда покинула поле, в результате чего матч был отменён. Позднее футболисты вернулись из подтрибунного помещения, чтобы пожать друг другу руки и поблагодарить болельщиков.
Главный тренер «Харинги Боро» Том Лойзу заявил журналистам, что решение об уходе команды с поля принял он. По словам специалиста, фанатов пытались успокоить и призвать к порядку, однако это не принесло плодов.
Ранее готовность покинуть поле в случае проявления расизма на трибунах выразили футболисты сборной Англии.
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