Ибрагимович: Гвардиола выходил из раздевалки, когда мы сталкивались лицом к лицу

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.



«У меня никогда не было конфликтов с Гвардиолой. Проблемы были только с его стороны. Когда мы сталкивались лицом к лицу, он ждал, когда я пройду мимо него, а потом выходил из раздевалки. Как тренер он феноменален, но как человек…» — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.



Ибрагимович выступал под руководством Гвардиолы в «Барселоне» в сезоне-2009/10, после чего покинул команду и перешёл в «Милан». Позднее швед неоднократно критиковал специалиста и заявлял, что тот неверно использовал его во время матчей. В настоящее время Хосеп занимает пост главного тренера «Манчестер Сити».

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