Зидан — после поражения: «Реал» доминировал, но не создал много голевых шансов

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение со счётом 0:1 в выездном матче 9-го тура испанской Примеры с «Мальоркой».

«Мы очень плохо провели начало встречи. Конец первого тайма получился неплохим. После перерыва у нас начало получаться лучше, но мы не преуспели. Нужно двигаться вперёд, но есть много матчей, которые дорого нам обходятся.

Нам противостояла очень мотивированная команда, незаслуженно находящаяся в нижней половине таблицы. Это нам дорого обошлось. Мы доминировали, но не создали много голевых возможностей.

Проблема в том, что наша команда каждые три дня должна показывать, насколько она хороша. Мы должны показывать последовательные результаты. Нам нужна стабильность, если мы хотим выиграть что-то в нынешнем сезоне.

Потери — это не оправдание. Не все игроки травмированы. Те, кто может играть, должны показывать, что заслуживают быть в «Реале». С травмами ничего нельзя поделать», — приводит слова Зидана Marca.