Бубнов о ничье «Спартака» и «Рубина»: ни одно изменение Тедеско не сработало

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал первый матч «красно-белых» под руководством нового специалиста Доменико Тедеско. Напомним, в поединке 13-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0)

«Доменико Тедеско сделал очень много изменений в составе и тактике, но не сработало вообще ничего… Некоторые игроки едва ли не впервые вышли в стартовом составе, у молодежи мало что получалось, да и у опытных футболистов тоже. Тот же Бакаев оказался не на своей позиции и не показал того, что мы видели в предыдущих матчах. Или Тиль, который по непонятным причинам оказался в роли центрального нападающего. Впоследствии Тедеско попытался исправить свои недочеты с помощью замен, но было видно, что ему еще предстоит знакомиться с командой.

Пожалуй, ничейный исход стоит назвать удачей для «Спартака». Красно-белые за 90 минут не создали и половины моментов, какие были у казанцев, скажем, в начале встречи. Кроме того, «Рубин» в самой концовке и вовсе мог вырвать победу, и только удача позволила хозяевам не пропустить. С этой точки зрения «Спартаку» скорее повезло набрать очко, потому что был велик риск вообще остаться с пустыми руками», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдёт 27 октября, начало – 15:30 мск.