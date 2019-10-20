Ковач — о ничьей с «Аугсбургом»: «Бавария» сама себя наказала

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат матча 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (2:2).
«Мы плохо вошли в игру. Такое с нами не должно происходить. Мы должны начинать матч с полной концентрацией, а не начинать играть лишь пять минут спустя после начала встречи. Затем, правда, мы полностью контролировали игру. Мяч был у нас, мы создали великолепные моменты, но не смогли их реализовать.
Если ты не реализуешь такие моменты, то и не имеешь права пропускать второй гол. Два удара по воротам, два гола — это злит меня. Мы сами себя наказали. Наша хорошая игра была перечёркнута. Ещё хуже упущенной победы только травма Никласа Зюле. У меня не очень хорошее предчувствие, но мы будем надеяться на лучшее», — приводит слова Ковача пресс-служба клуба.
«Бавария», набрав 15 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. В 9-м туре команда Нико Ковача на своём поле сыграет с берлинским «Унионом». Встреча состоится 26 октября, начало — в 16:30 мск.
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