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Тедеско — о лимите: это что-то новое, ведь я не до конца свободен

Тедеско — о лимите: это что-то новое, ведь я не до конца свободен
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о лимите на легионеров, который действует в РПЛ.

«У нас есть российские футболисты на каждую позицию. Так что это не проблема. В конце концов, все команды в равных условиях, а определяющим является качество футболистов, а оно у нас высокое — и у местных футболистов, и у иностранцев.

Безусловно, для меня это что-то новое, ведь я не до конца свободен. Ведь, если начинаешь матч с пятью россиянами и хочешь, даже вынужденно, одного из них заменить, то и выпускаешь на поле тоже россиянина», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Спартак», набрав 15 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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Ответ на вопрос, сколько времени нужно на постановку игры, окажется неожиданным.
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