Суарес вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес стал автором гола в гостевом матче 9-го тура испанской Примеры с «Эйбаром» и тем самым помог своей команде добиться победы со счётом 3:0.
Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых в «Твиттере», этот мяч стал для уругвайского футболиста 184-м в составе клуба. Таким образом, Суарес сравнялся с Хосепом Самитьером, выступавшим за каталонцев с 1919 по 1932 год, и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории «Барселоны».
Выше уругвайца в списке находятся лишь Ладислав Кубала (194), Сесар Родригес (232) и Лионель Месси (605).
«Барселона» набрала 19 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры, сместив мадридский «Реал». «Эйбар» (9) — на 14-м месте.
«Барселона» разгромила «Эйбар» благодаря голам Гризманна, Месси и Суареса
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