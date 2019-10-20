Суарес вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес стал автором гола в гостевом матче 9-го тура испанской Примеры с «Эйбаром» и тем самым помог своей команде добиться победы со счётом 3:0.

Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых в «Твиттере», этот мяч стал для уругвайского футболиста 184-м в составе клуба. Таким образом, Суарес сравнялся с Хосепом Самитьером, выступавшим за каталонцев с 1919 по 1932 год, и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории «Барселоны».

Выше уругвайца в списке находятся лишь Ладислав Кубала (194), Сесар Родригес (232) и Лионель Месси (605).

«Барселона» набрала 19 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры, сместив мадридский «Реал». «Эйбар» (9) — на 14-м месте.