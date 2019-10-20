«Оренбург» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся в 11:30

Сегодня, 20 октября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Крылья Советов». Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Крылья Советов» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Тихон Калугин (оба — Москва). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).



С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.