Сульшер: уверен, «МЮ» снова выиграет АПЛ раньше, чем через 30 лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий в преддверии домашнего матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Уверен, мы оправимся и выиграем Премьер-лигу. И не сомневаюсь, что это случится раньше, чем через 30 лет.

Хорошие выступление и результат в предстоящем матче могут перевернуть сезон, добавить футболистам уверенности и улучшить настроение.

Возможно, иногда они по-настоящему не верят, что достаточно хороши. Когда не хватает уверенности, задумываешься, вместо того чтобы действовать инстинктивно.

Но знаю, что мои игроки достаточно хороши, и не беспокоюсь на этот счёт», — приводит слова Сульшера The Telegraph.

Встреча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 20 октября, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 18:30 мск.