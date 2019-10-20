Сульшер: уверен, «МЮ» снова выиграет АПЛ раньше, чем через 30 лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий в преддверии домашнего матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«Уверен, мы оправимся и выиграем Премьер-лигу. И не сомневаюсь, что это случится раньше, чем через 30 лет.
Хорошие выступление и результат в предстоящем матче могут перевернуть сезон, добавить футболистам уверенности и улучшить настроение.
Возможно, иногда они по-настоящему не верят, что достаточно хороши. Когда не хватает уверенности, задумываешься, вместо того чтобы действовать инстинктивно.
Но знаю, что мои игроки достаточно хороши, и не беспокоюсь на этот счёт», — приводит слова Сульшера The Telegraph.
Встреча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 20 октября, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 18:30 мск.
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