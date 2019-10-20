Тедеско: не знаю, сколько нужно времени, чтобы построить мою игру в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, сколько нужно времени, чтобы построить именно его игру в команде.

«Понятно, что вы спрашиваете это. Но вот так просто не могу сказать. Я просто не знаю. Всё зависит от команды, от ситуации и других факторов. На этой неделе у нас было 5 тренировок, причём только 3 из них — в полном составе. Так что до декабря нужно думать только о том, чтобы набирать как можно больше очков», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Спартак», набрав 15 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 14-м туре красно-белые на выезде сыграют с московским «Локомотивом». Столичное дерби состоится 27 октября, начало — в 16:30 мск.