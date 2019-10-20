Тедеско — о трансферах: кардинальные изменения в «Спартаке» мне не нужны

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско сказал, что пока не думает о трансферах, поскольку в команде и так много отличных игроков.

«Не думаю об усилении каких-то позиций. Кардинальные изменения мне не нужны. У нас и так есть из кого выбирать, потому что в команде много хороших футболистов. И сейчас лучше размышлять о том, кого из них выбрать на следующий матч», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Спартак», набрав 15 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 14-м туре красно-белые на выезде сыграют с московским «Локомотивом». Столичное дерби состоится на московском стадионе «РЖД Арена» 27 октября, начало — в 16:30 мск.