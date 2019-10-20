Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА разгромил «Уфу» в матче молодёжного первенства России

ЦСКА разгромил «Уфу» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 13-го тура молодёжного первенства России «Уфа» принимала московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Голами в составе московской команды отметились полузащитники Наяир Тикнизян и Антон Крачковский, а также нападающий Илья Востриков и защитник Егор Тесленко. Первый гол в матче в свои ворота забил защитник «Уфы» Илья Шудров. Таким образом, «Уфа» продлила серию без побед в молодёжном первенстве России до 13 матчей.

Московский ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Уфа» (2) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 28 очков в 12 матчах.

Россия - Молодёжное первенство. 13-й тур
20 октября 2019, воскресенье. 08:00 МСК
Уфа-мол.
Уфа
Окончен
0 : 5
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 Шудров – 7' (автогол)   0:2 Тикнизян – 20'   0:3 Востриков – 53'   0:4 Тесленко – 55'   0:5 Крачковский – 85'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019