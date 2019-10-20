ЦСКА разгромил «Уфу» в матче молодёжного первенства России

В матче 13-го тура молодёжного первенства России «Уфа» принимала московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.



Голами в составе московской команды отметились полузащитники Наяир Тикнизян и Антон Крачковский, а также нападающий Илья Востриков и защитник Егор Тесленко. Первый гол в матче в свои ворота забил защитник «Уфы» Илья Шудров. Таким образом, «Уфа» продлила серию без побед в молодёжном первенстве России до 13 матчей.



Московский ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Уфа» (2) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 28 очков в 12 матчах.