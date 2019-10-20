Аккаунт «Краснодара» в «Твиттере» был взломан
Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что учётная запись клуба в «Твиттере» была взломана. На странице «быков» в социальной сети появились ретвиты двух постов политического содержания.
«Друзья, к сожалению наш аккаунт был взломан. Мы сейчас разбираемся в ситуации, идёт расследование», — говорится в сообщении «Краснодара» в «Твиттере».
«Краснодар», набрав 26 очков в 12 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В 13-м туре чемпионата России «быки» сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится в столице на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 20 октября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».
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