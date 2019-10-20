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Врач «Рубина»: Фомина сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких

Врач «Рубина»: Фомина сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких
Футбол / РПЛ 0

Врач молодёжной команды «Рубина» Ильшат Хабиров рассказал о состоянии защитника Вячеслава Фомина, который после неудачного столкновения с соперником в выездном матче 13-го тура молодёжного первенства России с московским «Спартаком» попал в реанимацию.

Встреча состоялась 18 октября. 17-летний Фомин был заменён на 72-й минуте. Спустя некоторое время после матча его самочувствие ухудшилось. Позже стало известно, что у Фомина была диагностирована тупая травма живота и он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Его сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких, дыхание самостоятельное, сознание ясное. Состояние пока расценивается как тяжелое, но стабильное», — приводит слова Хабирова пресс-служба «Рубина».

«Рубин» рассказал о состоянии игрока молодёжки, который попал в реанимацию
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