Шавло — о давке в «Лужниках» 1982 года: такие трагедии не должны повторяться

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Шавло дал комментарий во время любительского турнира Кубок памяти, который проводится в память о жертвах трагедии в «Лужниках», произошедшей 20 октября 1982 года.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто собрался и участвует в этом турнире. Память передаётся из поколения в поколение. Этот турнир значит, что мы помним о погибших ребятах, они в наших сердцах. Хочу всем сказать, чтобы вы думали о том, что делаете, чтобы таких трагедий не повторялось», — передаёт слова Шавло корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

20 октября 1982 года в «Лужниках» проходила встреча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» (Нидерланды). В конце матча на стадионе произошла давка, в которой погибло 66 болельщиков красно-белых. Многие из них были подростками.