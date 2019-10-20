Шавло — о давке в «Лужниках» 1982 года: такие трагедии не должны повторяться

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Шавло дал комментарий во время любительского турнира Кубок памяти, который проводится в память о жертвах трагедии в «Лужниках», произошедшей 20 октября 1982 года.
«Хотел бы поблагодарить всех, кто собрался и участвует в этом турнире. Память передаётся из поколения в поколение. Этот турнир значит, что мы помним о погибших ребятах, они в наших сердцах. Хочу всем сказать, чтобы вы думали о том, что делаете, чтобы таких трагедий не повторялось», — передаёт слова Шавло корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
20 октября 1982 года в «Лужниках» проходила встреча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» (Нидерланды). В конце матча на стадионе произошла давка, в которой погибло 66 болельщиков красно-белых. Многие из них были подростками.
- 20 октября 2019
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