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Левандовски повторил рекорд Обамеянга

Левандовски повторил рекорд Обамеянга
Футбол / Германия 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал автором первого гола в выездном матче 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (2:2). 31-летний поляк отличился на 14-й минуте с передачи полузащитника Сержа Гнабри.

Для Левандовского этот гол стал уже 12-м в чемпионате Германии в нынешнем сезоне. При этом форвард забивал в каждом из первых восьми туров, повторив таким образом рекорд бывшего нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Роберт установит рекорд Бундеслиги, если забьёт мяч в матче 9-го тура с берлинским «Унионом». Встреча состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» 26 октября, начало — в 16:30 мск.

Турнирная таблица немецкого первенства доступна на «Чемпионате».

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