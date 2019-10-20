У защитника «Баварии» Зюле диагностирован разрыв крестообразной связки колена

Пресс-служба мюнхенской «Бавария» сообщила, что у защитника команды Никласа Зюле диагностирован разрыв крестообразной связки колена.
«К сожалению, Никлас Зюле вчера действительно получил разрыв крестообразной связки левого колена. Игрок будет прооперирован. Выздоравливай, Никлас», — говорится в заявлении, опубликованном на странице клуба в «Твиттере».
Срок восстановления не указан, но обычно при такой травме он составляет не менее шести месяцев. В текущем сезоне защитник принял участие в 8 матчах немецкой Бундеслиги, однако не сумел отметиться результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку.
«Бавария» набрала 15 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Лидером соревнований на данный момент является мёнхенгладбахская «Боруссия», набравшая 16 очков в 8 матчах.
- 20 октября 2019
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