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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
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18:30 Мск
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Сульшер: Погба и де Хеа — не такие лидеры, какими были Кин и Робсон

Сульшер: Погба и де Хеа — не такие лидеры, какими были Кин и Робсон
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии домашнего матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» прокомментировал мнение, что его команде не хватает лидера на поле.

«Сейчас быть лидером и быть капитаном — разные вещи. В прежние времена между этими понятиями была прямая связь. У нас есть хорошие, опытные лидеры — Давид де Хеа, Поль Погба, Гарри Магуайр, Виктор Линделёф. Но они не такие лидеры, какими были Рой Кин, Брайан Робсон и другие бойцы тех времён», — приводит слова Сульшера The Telegraph.

Встреча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 20 октября, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 18:30 мск.

«Ливерпуль», набрав 24 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Манчестер Юнайтед» (9) занимает 14-е место.

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