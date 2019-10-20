Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Наследный принц Саудовской Аравии вновь попытается купить «Манчестер Юнайтед»

Наследный принц Саудовской Аравии вновь попытается купить «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман предпринял попытку купить «Манчестер Юнайтед» у американского семейства Глейзер.

По информации Mirror, наследный принц Саудовской Аравии предлагал за «Манчестер Юнайтед» £ 3 млрд (€ 3,48 млрд), но владельцы посчитали эту сумму недостаточной. Отмечается, что Мохаммед бин Салман не отказался от своей идеи и намерен сделать третье предложение по покупке английского клуба.

Также сообщается, что, несмотря на то что Глейзеры, владеющие «Манчестер Юнайтед» с 2005 года, пока не собираются расставаться с клубом, тот факт, что Кевин Глейзер разместил на Нью-Йоркской фондовой бирже 13-процентную долю в клубе за £ 270 млн (€ 314 млн), может повлиять на ситуацию.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков в 8 матчах и занимает 14-е место в таблице.

Инс: «Манчестер Юнайтед» может завершить сезон в нижней половине таблицы АПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019