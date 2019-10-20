Карпин: в перерыве сказал: «Пусть нам ещё три забьют». Хорошо, что так и вышло

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о проигрыше со счётом 1:6 в выездном матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Худшая ли это игра «Ростова» в этом сезоне? Хуже не было однозначно. Особенно первый тайм, если бы даже проиграли его 1:0, всё равно худший.

В перерыве сказал: «Пусть нам ещё три забьют, пусть шесть получим, на место нас поставят и будем двигаться дальше». Хорошо, что так и получилось», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

«Ростов», набрав 26 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 14-м туре жёлто-синие сыграют с «Сочи». Встреча состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» 26 октября, начало — в 19:00 мск.