Карпин: в перерыве сказал: «Пусть нам ещё три забьют». Хорошо, что так и вышло
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о проигрыше со счётом 1:6 в выездном матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Худшая ли это игра «Ростова» в этом сезоне? Хуже не было однозначно. Особенно первый тайм, если бы даже проиграли его 1:0, всё равно худший.
В перерыве сказал: «Пусть нам ещё три забьют, пусть шесть получим, на место нас поставят и будем двигаться дальше». Хорошо, что так и получилось», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».
«Ростов», набрав 26 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 14-м туре жёлто-синие сыграют с «Сочи». Встреча состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» 26 октября, начало — в 19:00 мск.
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В матче лидеров РПЛ «Зенит» разгромил «Ростов». Сергей Семак тактически переиграл Валерия Карпина.
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