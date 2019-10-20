«Уфа» — ЦСКА: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и московского ЦСКА на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Терентьев, Табидзе, Неделчару, Фомин, Карп, Тилль, Бизяк, Вомбергар.



Запасные: Шафинский, Аликин, Никитин, Круговой, Кротов, Алиев, Голубев, Емельянов, Фольмер, Козлов, Гиоргобиани.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.



Запасные: Помазун, Щенников, Гогуа, Шарлия, Бистрович, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко (Химки) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).