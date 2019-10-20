Лёв: потеря Зюле болезненна для сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал травму защитника «Баварии» и немецкой национальной команды Никласа Зюле. Ранее стало известно, что у игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.



«Это ужасная новость. Потеря Зюле болезненна для сборной Германии. Мы желаем ему скорейшего выздоровления!» — приводит слова Лёва пресс-служба национальной команды на странице в «Твиттере».



«Бавария» не указала точных сроков восстановления Зюле, но обычно при такой травме он составляет не менее шести месяцев. В текущем сезоне защитник принял участие в 8 матчах немецкой Бундеслиги, однако не сумел отметиться результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку.

У защитника «Баварии» Зюле диагностирован разрыв крестообразной связки колена