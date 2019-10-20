«Арсенал» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 20 октября, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Сочи». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Сочи» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Николай Ерёмин (Москва) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).
С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
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