«Арсенал» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 20 октября, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Сочи». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Сочи» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Николай Ерёмин (Москва) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).



С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.