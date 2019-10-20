«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в чемпионате России

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон, отправивший мяч в ворота соперника на 18-й минуте.

Победная серия «Крыльев Советов» в чемпионате России достигла трёх матчей. В предыдущих турах команда из Самары обыграла «Сочи» (2:0) и «Тамбов» (2:0). Для «Оренбурга» это поражение стало первым в последних трёх встречах. Ранее подопечные Владимира Федотова одержали победы в матчах с «Динамо» (2:0) и «Спартаком» (2:1).

«Крылья Советов», набрав 17 очков, занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» (14) — 12-е.