«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в чемпионате России
В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон, отправивший мяч в ворота соперника на 18-й минуте.
Победная серия «Крыльев Советов» в чемпионате России достигла трёх матчей. В предыдущих турах команда из Самары обыграла «Сочи» (2:0) и «Тамбов» (2:0). Для «Оренбурга» это поражение стало первым в последних трёх встречах. Ранее подопечные Владимира Федотова одержали победы в матчах с «Динамо» (2:0) и «Спартаком» (2:1).
«Крылья Советов», набрав 17 очков, занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» (14) — 12-е.
Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
20 октября 2019, воскресенье. 11:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Антон – 18'
Удаления: нет / Анюков – 90+3'
Вратарь «Оренбурга» вышел на матч РПЛ в чёрном свитере и кепке в честь Яшина
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