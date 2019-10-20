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Анюков: приношу извинения «Оренбургу» и Чуканову. Удаление заслужил

Анюков: приношу извинения «Оренбургу» и Чуканову. Удаление заслужил
Футбол / РПЛ 0

Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков прокомментировал удаление в концовке выездного матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).

37-летний футболист получил прямую красную карточку за толчок нападающего «Оренбурга» Андреа Чуканова после свистка арбитра.

«Хотел бы принести извинения. В первую очередь тренерскому штабу «Оренбурга» и Андреа Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил», — приводит слова Анюкова пресс-служба «Крыльев Советов» на странице клуба в «Твиттере».

Александр вернулся в «Крылья Советов» минувшим летом. Футболист играл в самарском клубе с 2000 по 2005 год. Права на Анюкова всё ещё принадлежат «Зениту», за который он выступает с 2005 года.

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