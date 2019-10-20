Рыжиков: главные тренеры не выдержали, а Анюков, может, и правильно сделал

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков дал комментарий после победы со счётом 1:0 в выездном матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Победили за счёт гола, желания. Парни просто отдали все силы, боролись до конца. Если будем так продолжать, всё должно у нас быть хорошо. Моя травма? Сам виноват. С бинтом было не тяжело играть. Подсказывать — неудобно, а так нормально.

«Оренбург» — хорошая, обученная команда. Здесь всем тяжело. Так что мы настраивались на борьбу. Но закончилось так, как закончилось. Рады, что увозим три очка.

Страсти кипели. Самара ещё ни разу не обыгрывала «Оренбург». В том году пропустили шесть голов за два матча. Так что был особый настрой. Наверное, главные тренеры не выдержали, а Саша Анюков… Он всё равно матч с «Зенитом» пропускает, так что, может, и правильно сделал.

Три победы подряд? Ребята притираются, уже 13-й тур. Понимаем, чего требует тренер. Пришло много новых ребят, потихонечку прибавляем. Главное, у нас есть характер. Почти все борются, бьются до конца. Это даёт результат», — сказал Рыжиков в эфире телеканала «Матч Премьер».