Полиция расследует расистские выкрики с трибун в матче Кубка Англии

Лондонская полиция подтвердила, что расследует инцидент с расистскими выкриками в адрес футболистов во время матча 4-го отборочного раунда Кубка Англии «Харинги Боро» — «Йовил Таун», сообщает The Guardian.

По информации источника, полиция проводит тщательное разбирательство инцидента. На данный момент об арестах не сообщается. В заявлении «Йовил Таун» говорится, что клуб намерен сотрудничать при расследовании с властями и «Харинги Боро».



«Мы осведомлены о заявлениях, согласно которым в толпе прозвучали расистские комментарии. Это утверждение будет ключевой частью расследования. Независимо от результатов расследования, мы хотели бы прояснить, что клуб не примет расизм или дискриминацию в любой форме», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.



Напомним, матч «Харинги Боро» — «Йовил Таун» был приостановлен из-за расистских выкриков с трибун. «Йовил Таун» лидировал со счетом 1:0, но после часа игры команда «Харинги Боро» приняла решение уйти с поля из-за расистских выкриков по отношению к вратарю Валери Пажета.