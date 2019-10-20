Цорн, Тедеско и футболисты «Спартака» почтили память жертв трагедии в «Лужниках»
Представители московского «Спартака» почтили память погибших на стадионе «Лужники» 20 октября 1982 года, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В церемонии приняли участие генеральный директор красно-белых Томас Цорн, главный тренер Доменико Тедеско, вратарь Артём Ребров, защитники Андрей Ещенко и Самуэль Жиго, а также хавбек Роман Зобнин.
20 октября 1982 года в «Лужниках» проходила встреча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» (Нидерланды). В конце матча на стадионе произошла давка, в которой погибло 66 болельщиков красно-белых. Многие из них были подростками.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Спартак», набрав 15 очков в 13 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Шавло — о давке в «Лужниках» 1982 года: такие трагедии не должны повторяться
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