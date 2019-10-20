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«Арсенал» — «Сочи»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Арсенал» — «Сочи»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы тульского «Арсенала» и «Сочи» определились с составами на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Луценко, Э. Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Лесовой, Чаушич, Костадинов, К. Кангва, Аджоев, Тудорие.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Карапетян.

Встреча состоится сегодня, 20 октября, в Туле на стадионе «Арсенал», начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Сочи».

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