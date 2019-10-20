«Динамо» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 20 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Краснодар». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Краснодар» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Егор Болховитин (Ленинградская область) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Алексей Еськов (Москва).



С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.