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ЦСКА не сумел обыграть «Уфу» в матче РПЛ

ЦСКА не сумел обыграть «Уфу» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала московский ЦСКА. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, отправивший мяч в ворота соперника на 26-й минуте после передачи хавбека Николы Влашича. В конце матча нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов сравнял счёт с паса защитника Джемала Табидзе.

ЦСКА, набрав 26 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» (16) — восьмое.

В 14-м туре Премьер-Лиги «Уфа» 26 октября в гостях сыграет с «Тамбовом», а ЦСКА на следующий день на домашнем стадионе встретится с московским «Динамо».

Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
20 октября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Ахметов – 26'   1:1 Кротов – 83'
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