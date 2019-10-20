ЦСКА не сумел обыграть «Уфу» в матче РПЛ
В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала московский ЦСКА. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, отправивший мяч в ворота соперника на 26-й минуте после передачи хавбека Николы Влашича. В конце матча нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов сравнял счёт с паса защитника Джемала Табидзе.
ЦСКА, набрав 26 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» (16) — восьмое.
В 14-м туре Премьер-Лиги «Уфа» 26 октября в гостях сыграет с «Тамбовом», а ЦСКА на следующий день на домашнем стадионе встретится с московским «Динамо».
Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
20 октября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Ахметов – 26' 1:1 Кротов – 83'
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