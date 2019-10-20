ЦСКА не сумел обыграть «Уфу» в матче РПЛ

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала московский ЦСКА. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, отправивший мяч в ворота соперника на 26-й минуте после передачи хавбека Николы Влашича. В конце матча нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов сравнял счёт с паса защитника Джемала Табидзе.

ЦСКА, набрав 26 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» (16) — восьмое.

В 14-м туре Премьер-Лиги «Уфа» 26 октября в гостях сыграет с «Тамбовом», а ЦСКА на следующий день на домашнем стадионе встретится с московским «Динамо».

Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».