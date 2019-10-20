Чуканов — о стычке с Анюковым: обычный футбольный момент

Нападающий «Оренбурга» Андреа Чуканов дал комментарий после поражения со счётом 0:1 в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». В концовке между Чукановым и защитником самарской команды Александром Анюковым произошла стычка, в результате которой последний был удалён с поля.

«Мы давили всю игру, сидели на их штрафной. Просто не реализовали много моментов. Где-то от нас отвернулась удача. Считаю, должны были этот матч выиграть.

Стычка в концовке? Вы всё видели. Человек сыграл рукой. Мы все побежали к судье, потом побежали к боковому спрашивать. Футболисты «Крыльев Советов» окружили арбитра. Я подходил к нему, а там Анюков стоял. Он меня оттолкнул, говорит: «Зачем ты к нему идёшь?» Я ответил: «Тебе какая разница?» И пошло опять. Он меня оттолкнул, я его оттолкнул. Потом он почему-то завёлся, начал толкаться. Но ничего. Он подошёл в раздевалку, извинился, пожали руки.

Нормально отношусь. Это футбол, эмоции. Со всеми бывает. Ничего в этом такого не вижу. С каждым может случиться. Просто нужно держать себя в руках. Обычный футбольный момент», — сказал Чуканов после матча.

Видео можно посмотреть на канале «Оренбурга» в YouTube.