Зинченко подарил невесте собаку на день рождения
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подарил невесте, журналистке телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» Владе Седан, собаку на день рождения.
Девушка опубликовала видео, как Зинченко подарил ей собаку и спел песню Happy Вirthday.
«Как же я о нём мечтала. За песню отдельное спасибо», — написала Седан на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Влады Седан
Напомним, Зинченко сделал предложение Седан на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Девушка ответила согласием.
Ранее Зинченко помог сборной Украины досрочно занять первое место в группе B отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года и выйти в финальную часть турнира. В своей группе украинцы опередили национальные команды Португалии, Сербии, Люксембурга и Литвы.
Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
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