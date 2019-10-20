Зинченко подарил невесте собаку на день рождения

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подарил невесте, журналистке телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» Владе Седан, собаку на день рождения.



Девушка опубликовала видео, как Зинченко подарил ей собаку и спел песню Happy Вirthday.



«Как же я о нём мечтала. За песню отдельное спасибо», — написала Седан на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Влады Седан

Напомним, Зинченко сделал предложение Седан на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Девушка ответила согласием.

Ранее Зинченко помог сборной Украины досрочно занять первое место в группе B отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года и выйти в финальную часть турнира. В своей группе украинцы опередили национальные команды Португалии, Сербии, Люксембурга и Литвы.