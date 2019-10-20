Евсеев: в концовке дожали, могли до этого реализовать, но могли и пропустить

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал комментарий после домашнего матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Финальный свисток зафиксировал счёт 1:1.

«Если набираем очки, значит, это положительный результат. Мы имели моменты, но и ЦСКА тоже их создавал. В концовке дожали, могли до этого реализовать, но могли и пропустить», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

ЦСКА, набрав 26 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» (16) — восьмое.

В 14-м туре Премьер-Лиги «Уфа» 26 октября в гостях сыграет с «Тамбовом», а ЦСКА на следующий день на домашнем стадионе встретится с московским «Динамо».

Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».