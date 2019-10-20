Гончаренко: ЦСКА должен был выигрывать в матче с «Уфой»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).
«Конечно, мы хотели выиграть и должны были выигрывать. Моменты, которые создавали при счёте 1:0, должны были довести до того, чтобы был забит второй мяч и игра успокоилась. Долго держался счёт 1:0, и понятно, что путём стандартных положений и подач с флангов „Уфа“ пробовала найти лазейки. К сожалению, очень просто в который раз пропускаем со стандартных положений. Но мы должны были успокоить игру раньше. Хотя нужно признать, что всем командам в Уфе несладко», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».
ЦСКА, набрав 26 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» (16) — восьмое.
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- 20 октября 2019
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