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Евсеев обнял резервного арбитра, празднуя гол «Уфы»

Евсеев обнял резервного арбитра, празднуя гол «Уфы»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев эмоционально отпраздновал гол команды в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1).

«Уфа» проигрывала со счётом 0:1 до 83-й минуты, после чего спасительный мяч забил нападающий Вячеслав Кротов. В момент гола Евсеев находится возле резервного арбитра. Когда мяч оказался в сетке ворот «армейцев», специалист на радостях обнял судью.

ЦСКА, набрав 26 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» (16) — восьмое.

В 14-м туре Премьер-Лиги «Уфа» 26 октября в гостях сыграет с «Тамбовом», а ЦСКА на следующий день на домашнем стадионе встретится с московским «Динамо».

Посмотреть турнирную таблицу РПЛ можно на «Чемпионате».

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