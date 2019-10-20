Евсеев обнял резервного арбитра, празднуя гол «Уфы»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев эмоционально отпраздновал гол команды в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1).
«Уфа» проигрывала со счётом 0:1 до 83-й минуты, после чего спасительный мяч забил нападающий Вячеслав Кротов. В момент гола Евсеев находится возле резервного арбитра. Когда мяч оказался в сетке ворот «армейцев», специалист на радостях обнял судью.
ЦСКА, набрав 26 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» (16) — восьмое.
В 14-м туре Премьер-Лиги «Уфа» 26 октября в гостях сыграет с «Тамбовом», а ЦСКА на следующий день на домашнем стадионе встретится с московским «Динамо».
Посмотреть турнирную таблицу РПЛ можно на «Чемпионате».
У ЦСКА проблемы. Команда Гончаренко вновь потеряла очки
Исход встречи с «Уфой» решил второй тайм, в котором «армейцы» сдулись.
- 20 октября 2019
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