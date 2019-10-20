Толиссо стало плохо во время тренировки. У игрока было подозрение на инфаркт

На сегодняшней тренировке «Баварии» стало плохо полузащитнику команды Корентину Толиссо, сообщает Bild.

Согласно информации источника, в занятии в воскресенье принимали участие футболисты, которые не играли в матче чемпионата Германии с «Аугсбургом» (2:2) накануне. Во время двухсторонней игры 25-летний хавбек присел и схватился за сердце. В медицинском штабе клуба сразу же появилось опасение, что у футболиста случился инфаркт. Однако после осмотра француза клубным врачом Питером Уэблакером выяснилось, что у того было лишь головокружение.

В текущем сезоне Толиссо принял участие в 9 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 2 результативные передачи. Контракт француза с «Баварией» рассчитан до лета 2022 года.