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Толиссо стало плохо во время тренировки. У игрока было подозрение на инфаркт

Толиссо стало плохо во время тренировки. У игрока было подозрение на инфаркт
Футбол / Германия 0

На сегодняшней тренировке «Баварии» стало плохо полузащитнику команды Корентину Толиссо, сообщает Bild.

Согласно информации источника, в занятии в воскресенье принимали участие футболисты, которые не играли в матче чемпионата Германии с «Аугсбургом» (2:2) накануне. Во время двухсторонней игры 25-летний хавбек присел и схватился за сердце. В медицинском штабе клуба сразу же появилось опасение, что у футболиста случился инфаркт. Однако после осмотра француза клубным врачом Питером Уэблакером выяснилось, что у того было лишь головокружение.

В текущем сезоне Толиссо принял участие в 9 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 2 результативные передачи. Контракт француза с «Баварией» рассчитан до лета 2022 года.

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