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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
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18:30 Мск
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Тренер «МЮ»: не показывали игрокам много видео с «Ливерпулем», чтобы не напугать

Тренер «МЮ»: не показывали игрокам много видео с «Ливерпулем», чтобы не напугать
Футбол / Сборная России 0

Майк Фелан, ассистент наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера, перед матчем 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» признался, что тренерский штаб не показывал игрокам много видео с игрой будущего соперника, чтобы не напугать их.

«Мы собрали всю команду после перерыва, связанного с играми сборных. Некоторые игроки вернулись в лучшем настроении, нежели другие, потому что они прошли квалификацию Евро-2020. Поэтому мы собрали всех и показали несколько видеомоментов. Мы старались не показывать им слишком много „Ливерпуля“. Мы сделали акцент в большей мере на том, кем являемся мы сами. Потому что если пойти таким путём, можно напугать футболистов до смерти», — приводит слова Фелана Daily Mail.

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