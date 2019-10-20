Протоиерей РПЦ: всю жизнь — «Зенит», «Спартак»… Это что — жизнь, что ли?
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов критически отозвался о мужчинах, которые главной радостью в жизни считают просмотр футбольных матчей.
«Всю жизнь — «Зенит», «Спартак»… А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом «Зенит», «Спартак». И это что — жизнь, что ли? От «Зенита» до «Спартака»… Ну ты по улицам ходишь — храм видишь? Ну ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжечку, ну почитай! Нельзя ж только «Зенит», «Спартак», — приводит слова протоиерея Димитрия «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Союз».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Спартак» — девятое. В активе сине-бело-голубых 29 очков после 13 туров. Красно-белые набрали 15 очков.
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