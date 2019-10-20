Джанаев отбил два пенальти в матче с тульским «Арсеналом»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев отразил два пенальти в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (в данный момент счёт 1:1, идёт 2-й тайм).



Джанаев отбил 11-метровые удары в исполнении Евгения Луценко и Александра Ломовицкого. Голкипер «Сочи» отражает пенальти во втором матче РПЛ подряд. Ранее в 11-метровой дуэли Джанаев переиграл форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева в матче 12-го тура чемпионата России (0:2).



Джанаев перешёл в «Сочи» в летнее трансферное окно из «Медзи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний вратарь принял участие в девяти матчах российского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых пропустил девять голов. Контракт голкипера с клубом действует до лета 2021 года.

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